Dal 14 al 19 luglio Martis "Cinemartist" che propone una residenza artistica, proiezioni cinematografiche e incontri con protagonisti del cinema italiano. La sei giorni fa da anteprima al festival “Abbàida! Luoghi comuni sul cinema” organizzato dal Cineclub "Nuovo Aguaplano", sotto la direzione artistica del regista e sceneggiatore Sergio Scavio.

Ospiti d'onore l'attore Giorgio Colangeli, David di Donatello per "L'aria salata", che il 17 luglio alle 21 presenterà insieme al regista Damiano Giacomelli il lungometraggio "Castelrotto", applaudito alla 41ª edizione del Torino Film Festival.

Il 19 luglio alle 21.30, il festival propone l'anteprima regionale di "Nella colonia penale", film ad episodi presentato in concorso al Bellaria Film Festival. L'opera, diretta da Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Alberto Diana e Ferruccio Goia, sarà presentata da Gaetano Crivaro e dal produttore Matteo Incollu. Un itinerario che attraversa i luoghi dimenticati della detenzione in Sardegna, ad agosto in programmazione al Locarno Film Festival.

L'evento coinvolge giovani artisti provenienti da diverse discipline, tra cui gli studenti dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" e della Scuola Civica di Cinema di Sassari, che lavoreranno sul tema "Luoghi comuni" guidati da professionisti del settore.

Il festival prevede ad agosto e settembre anche tappe a Sassari e Genoni.

