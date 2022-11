Lieto fine: il tam tam social e mediatico ha funzionato. Ha un nome e un cognome la persona che aveva perso nel lontano 17 settembre 1996 il biglietto di ingresso con dedica di Claudio Baglioni, nel concerto memorabile che il cantante romano aveva tenuto a Sassari.

Si chiama Daniela Sau. È una dirigente scolastica che vive a Tonara, in provincia di Nuoro. Ieri sera ha presentato una prova inoppugnabile, che non può essere una semplice coincidenza, a distanza di tanti anni: il biglietto di ingresso al concerto di sua sorella, numero 06588, di soli due numeri distante da quello che Daniela aveva perso appena dopo il concerto ( numero 06590) e che era stato trovato un attimo dopo da Piera Corazza.

Allora una ragazza sassarese, ora vive a Roma da tempo. "A Daniela, un abbraccio Claudio Baglioni", era la scritta a penna sul biglietto in carta che la donna, una grande fan del cantante romano, aveva conservato in una borsa di cimeli del suo idolo da 26 anni. E che ha voluto restituire alla legittima proprietaria. Anch'essa rivelatasi grande ammiratrice del cantautore.

"Ho saputo da un articolo dell'Unione Sarda on line, diffuso sui social, dell'appello di Piera Corazza, per me ovviamente sino a quel momento una sconosciuta - commenta Daniela Sau, con un velo di commozione -. Ero andata a quel concerto col mio fidanzato, ora mio marito, e mia sorella, che aveva custodito gelosamente il suo biglietto di ingresso. Io invece nella confusione l'avevo perso. Che disdetta! Visto che Claudio Baglioni prima del concerto mi aveva scritto una piccola dedica a penna .Tramite Facebook - continua - ho rintracciato Piera e gli ho mostrato il biglietto conservato da mia sorella stessa, che differiva solo nell'ultima cifra da quello da lei custodito. Ci siamo quindi commosse entrambe. Claudio Baglioni anche per me ha rappresentato tanto. Era la mia giovinezza. Le mie gioie e delusioni erano nelle sue canzoni. Ritrovare la dedica per me è stato un tuffo nel passato, che ha rispolverato dolci ricordi. Mi rendo conto - conclude - che per qualcuno possa essere una cosa di poco conto. Ma a volte piccoli gesti riservano grandi gioie, quelle che colorano la vita di tutti i giorni".

Ovviamente molto soddisfatta dell'epilogo della vicenda Piera Corazza ."Quando ci siamo sentite con Daniela eravamo emozionate come due bimbe - commenta -. Io e lei, così amanti della musica di Claudio, di cui non perdevamo né un concerto né un disco. Ci siamo messe d'accordo e le restituirò il suo biglietto perso. Il 27 dicembre sarò a Sassari al concerto di Baglioni, lei il 28 a Nuoro, seconda tappa sarda del nostro cantante. Saremo quindi - conclude - molto vicine. E molto più romantiche".



