Piera Corazza è una donna sassarese che abita da tempo a Roma, sposata con una figlia. È sempre stata una grande ammiratrice di Claudio Baglioni.

"Le sue canzoni mi hanno aiutato a superare la morte improvvisa di mio padre nel 1987", precisa lei. Dell'autore di "Piccolo grande amore" non perde un concerto. Da tanti anni. Compreso quello del 1997, che si era tenuto allo stadio Vanni Sanna di Sassari. All'uscita la giovane Piera trova un biglietto per terra e lo raccoglie: sopra vi era scritta una dedica autografata a penna del grande cantante romano.

"A Daniela, un abbraccio Claudio Baglioni". Piera conserva il biglietto. Poi lo lascia in una borsa che contiene tutti i cimeli del suo idolo. Lo ritrova dopo tanto tempo, rovistando nella borsa stessa nei giorni scorsi, e vuole restituirlo a Daniela.

"È vero, sono passati 25 anni - commenta Piera -. Ma io so perfettamente quanto quella giovane ci tenesse a quella dedica, che non ricordavo quasi più e che ho ritrovato per caso. Ho incaricato una mia amica a diffondere la notizia su Facebook. Sarebbe bello che il biglietto con dedica ritornasse a lei".

Sui social è partito il tam tam della ricerca di Daniela, che sta appassionando migliaia di fan. Sinora nulla.

"Ma io spero di trovare quella ragazza oramai donna come me - conclude Piera Corazza - e magari restituirle il biglietto sul palco del teatro Comunale di Sassari, dove il 27 dicembre il grande Claudio si esibirà in un concerto".



