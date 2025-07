Cosa ci aspetta oggi, 10 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Sfruttate le energie di questa bellissima giornata per incanalare i vostri progetti sul giusto binario.

Toro – Voglia di cambiamento: se vi verrà in mente di tagliare i capelli, pensate a che cosa vi spinge a farlo.

Gemelli – Servono lucidità e coraggio per mettere in chiaro alcune cose: la famiglia a volte può risultare invadente!

Cancro – Un maggiore realismo e senso pratico saranno la giusta soluzione per combattere le coincidenze sfavorevoli.

Leone – Avrete la possibilità, grazie a geometrie astrali favorevoli, di sciogliere nodi considerati intricati.

Vergine – In amore metterete in campo una protettività e una gelosia per il partner che nessuno si aspetterebbe da voi.

Bilancia – Prendete sul serio i segnali di stress. Date spazio allo sport o ad attività rilassanti per distendere i nervi.

Scorpione – Non immischiatevi in faccende che non vi riguardano e rimandate più in là un chiarimento per una volta.

Sagittario – Se avete programmato un viaggio, anche breve, preparatevi a nuovi incontri che si riveleranno interessanti.

Capricorno – Siate pronti a correggere il tiro se gli ostacoli alla realizzazione di un obiettivo sono eccessivi per voi.

Acquario – Cercherete occasioni di dialogo e complicità con la persona del cuore. Il legame ne risulterà rafforzato!

Pesci – Continuerete a percorrere la vostra strada, anche se alcune interferenze vorrebbero portarvi in altri lidi.

