Al di là dell’uscita ancora piuttosto distante programmata nel 2027, si percepisce già una palpabile attesa per “Avengers: Secret Wars”, il colossal con elementi crossover tratto dall’universo Marvel e diretto seguito di “Avengers: Endgame” uscito nel 2019.

Il titolo porta con se il pesante fardello di recuperare la fiducia dei fan dopo le ultime e poco convincenti operazioni commerciali compiute dalla Disney - con un’eccessiva offerta per il cinema e la televisione oltre a una qualità generale tendente verso il basso - e soprattutto, stando alle più recenti voci trapelate sul web, consisterebbe nella chiusura del cerchio per i precedenti quindici anni di storia del marchio segnando l’inizio di una nuova era nel Marvel Cinematic Universe.

Il progetto, per la precisione, farà parte della cosiddetta “Fase 7” e i primi dettagli sulla trama lo descriverebbero come un’avventura ad altissimo coinvolgimento ambientata in diversi mondi paralleli sulla base del concetto di “multiverso”. Su questo aspetto risvegliano l’interesse alcune precedenti indiscrezioni riportate dal portale d’informazione Heavy Spoliers: «Il film trarrà ispirazione da “Avengers: Endgame”, ma al posto dei viaggi nel tempo ci saranno numerosi viaggi nel Multiverso. Anzichè andare nel passato viaggeranno attraverso scenari chiave dell'ampio universo della Marvel».

Ciò inoltre andrebbe a foraggiare il rumor in base a cui, in uno dei possibili universi paralleli, lo Spiderman impersonato da Tobey Maguire incontrerebbe il Wolverine di Hugh Jackman. Si tratterebbe in questo caso di una sorpresa del tutto inedita e a lungo auspicata dalla fanbase.

Ma sembrerebbe che la posta in gioco per questo titolo sia ancora più alta: in base alle dichiarazioni condivise sul profilo Twitter da parte dell’insider @CanWeGetToast l’obiettivo per “Secret Wars” parrebbe quello di un “soft reboot”, ossia l’inizio di un rifacimento più che consistente delle trame che intessono tutto l’immaginario concepito fino ad oggi, insieme al vasto pantheon di personaggi chiamati in gioco: «I piani sono quelli. Avengers: Secret Wars darà vita con molta probabilità a un soft reboot dell'intero MCU così come The Flash lo ha fatto per la DC. Sarà una lettera d'addio non soltanto per l'intero universo della Fox, ma anche per tutto l'MCU che abbiamo imparato ad amare. Alla fine ci sarà un'MCU totalmente nuovo e differente».

Ancora sprovvisti di un regista chiamato ad occuparsi delle riprese, ulteriori rivelazioni apparse negli scorsi mesi anticiperebbero il ritorno di Robert Downey Jr. nuovamente nei panni di Iron Man. Un’ipotesi che non sarebbe da escludere, poiché se per “Secret Wars” i Marvel Studios decidessero di seguire il multiverso immaginato nel 2015 da Jonathan Hickman ed Esad Ribic potremmo ritrovarci in un setting completamente differente rispetto a quanto visto fin’ora, e potremmo perfino supporre che l’interpretazione dell’uomo di metallo venga sottoposta a cambiamenti non trascurabili.

Sicuramente le voci che stanno attualmente rincorrendosi aiutano ad ingannare l’attesa prima dell’uscita in sala, e siamo certi non mancheranno ulteriori novità nei prossimi mesi.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata