Il lutto
22 novembre 2025 alle 15:47aggiornato il 22 novembre 2025 alle 15:58
Addio a Ornella Vanoni, il ricordo di Paolo Fresu: "Suonerò al suo funerale"«Non posso svelare il brano. Mi chiamò una mattina di sei anni fa e mi confidò il suo desiderio»
Paolo Fresu ricorda Ornella Vanoni. Un rapporto artistico e umano molto forte. Per espressa volontà della regina della canzone italiana il musicista sardo suonerà al funerale.
"Non posso svelare il brano. Mi chiamò una mattina di sei anni fa. Ero a Bologna. Avevo accompagnato mio figlio a scuola. Mi svelò quel suo desiderio", ha detto Paolo Fresu al Tg di Videolina.
© Riproduzione riservata