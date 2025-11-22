Paolo Fresu ricorda Ornella Vanoni. Un rapporto artistico e umano molto forte. Per espressa volontà della regina della canzone italiana il musicista sardo suonerà al funerale.

"Non posso svelare il brano. Mi chiamò una mattina di sei anni fa. Ero a Bologna. Avevo accompagnato mio figlio a scuola. Mi svelò quel suo desiderio", ha detto Paolo Fresu al Tg di Videolina.

