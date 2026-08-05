Il Carnevale estivo turritano sempre più evento culturale identitario di Porto Torres, si arricchisce della firma dei migliori cartapestai del Carnevale di Viareggio, i maestri Giacomo Marsili e Alessandro Vanni che hanno confezionato la grande maschera del Satiro, una riproduzione fedele del prezioso reperto archeologico dell’antica Turris Libisonis.

Sarà proprio la maschera di cartapesta alta tre metri ad aprire la sfilata, sabato 8 agosto dalle 19, tra colori, creazioni originali e sei carri allegorici realizzati sotto la guida di artigiani ed esperti che ne hanno curato ogni dettagli. Il Satiro è stato creato grazie al modello tridimensionale, commissionato dal Comune e dalla Pro Loco per finalità scientifiche e di valorizzazione del patrimonio culturale, una riproduzione 3D realizzata dal maestro Salvatore Ganga, rilevatore e disegnatore delle missioni archeologiche dell'Università degli Studi di Sassari.

A seguire la Mascherata di Viareggio "Poker Face" di Giacomo Marsili che ha già fatto la sua prima uscita sarda nel corso del carnevale estivo di Golfo Aranci e il gruppo estemporaneo di Alghero. Per tutti gli altri carri allegorici che si stanno ultimando nell'hangar di via Vivaldi, messo a disposizione dal Consorzio Industriale Provinciale, l'ordine di sfilata sarà determinato tramite sorteggio.

In gara ci saranno "Spagna", "Baywatch" di Tottubella, "Adesso Pasta", "Oceania" e "Sua Maestà la Dolcezza" . Il primo classificato riceverà il trofeo della maschera del Satiro realizzato dall’artista Angelo Masala.

L’organizzazione è stata affidata alla Pro Loco cittadina, vincitrice del bando predisposto per il terzo anno consecutivo dall'Amministrazione comunale con l'obiettivo di ripristinare, dopo lunghi anni di assenza, uno degli eventi più attesi nato nel 1974. Anche per l’edizione 2026 il carnevale è identificato dal logo ufficiale che raffigura il celebre Satiro marmoreo rinvenuto nel 2003 nell’area delle Terme Maetzke ed esposto all’Antiquarium Turritano, rivisitato in chiave carnevalesca con una mascherina colorata e lo slogan: “Porto Torres, città di cultura e divertimento”.

Il programma dell'evento è stato presentato questa mattina nella Sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese dalla presidente della Pro Loco Anna Maria Zara insieme all’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco e al consigliere e commissario della Commissione Grandi Eventi Gavino Ruiu, impegnato, accanto alla Pro Loco, nel percorso di rinascita del Carnevale e nell'instaurare una strettissima collaborazione con la capitale italiana del carnevale.

All’incontro con la stampa, infatti, erano presenti anche i membri della delegazione in arrivo da Viareggio, i maestri cartapestai Giacomo Marsili e Alessandro Vanni che, dal 15 al 17 maggio, hanno tenuto a Porto Torres i laboratori di cartapesta organizzati dalla Pro Loco. Alle 19 di sabato nella rotonda di Balai (piazzale fronte Tropical) partirà il corteo festante percorrerà il lungomare fino a raggiungere corso Vittorio Emanuele e via Adelasia, coinvolgendo il pubblico con suoni, danze, coreografie.

I figuranti di ciascun carro o gruppo estemporaneo - saranno almeno 500 - si esibiranno nelle rispettive coreografie davanti alla giuria e al pubblico della tribuna d’onore allestita nello spazio antistante la Torre aragonese.

La valutazione dei giudici terrà conto della qualità nella costruzione dei carri, della loro animazione, dei costumi e delle coreografie, dell’ originalità e della resa scenografica complessiva. Al termine della sfilata e della premiazione, prenderà il via la grande festa serale del carnevale quando, sul palco allestito all’incrocio tra la via Mare e il Corso Vittorio Emanuele II, andrà in scena lo spettacolo di musica e danza del format “Noche de Perreo” di Sassari. La giuria quest’anno è composta dalla delegazione viareggina, dai rappresentanti dell'amministrazione comunale e della stampa locale. Tutta la manifestazione sarà presentata dal “Capitano” Pierluigi Fiori e dallo speaker Luigi Di Fraia.

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