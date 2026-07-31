Tre esperienze artistiche che intrecciano scrittura, improvvisazione e capacità tecniche, un dialogo che diventa musica, suggestiva e con influssi mediterranei. Lo spazio verde della Tenuta Li Lioni, a Porto Torres, ospita sabato 1 agosto alle ore 22, il 3C Intrecci Chamber-Jazz Trio, formazione composta da Gianfranco Cossu alla chitarra, Paolo Carta Mantiglia ai clarinetti e sax e Sebastiano Dessanay al contrabbasso.

Il trio propone un raffinato incontro tra linguaggi cameristici e sensibilità jazzistica contemporanea, dando vita a un percorso musicale fondato sull’interazione tra tre personalità artistiche autonome e profondamente riconoscibili. Il programma della serata sarà composto prevalentemente da brani originali, nati anche dall’esperienza maturata attraverso il progetto Ollantaytambo, e caratterizzati da una scrittura musicale ricca di elementi narrativi, lirici e improvvisativi.

La chitarra, con la sua dimensione melodica e armonica, dialogherà con la solidità ritmica ed espressiva del contrabbasso e con le linee sonore dei fiati, creando un equilibrio tra composizione e libertà interpretativa. Il concerto offrirà al pubblico un’esperienza intima e coinvolgente, dove jazz, musica da camera e ricerca contemporanea si intrecciano in un linguaggio originale e profondamente evocativo.

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