La nuova frontiera della scuola emo tricolore è approdata ieri nell'Isola, e prosegue ora il suo breve ma intenso viaggio: dopo aver condiviso il palco con Tony Cadena e tanti progetti isolani al Gheisi Fest, gli Stegosauro continuano la loro trasferta isolana in questo weekend. La band veneta va in scena stasera al Corto Maltese del Poetto, in compagnia dei toscani Tomorr e dei conterranei Let's Play Decay, e l'indomani a Ossi, insieme ai Tomorr e ai sassaresi Vilma.

Nato nella profonda provincia veneta lungo l'estate del 2020, mettendo insieme l'ex Decacy Alberto Calabrese (voce e chitarra) con Enrico Gazzetto (chitarra) e Marco Ambrosini (batteria e voce) dal progetto Leita, ai quali si unisce alla fine delle restrizioni pandemiche anche Marco Ambrosini (basso e voce). Accomunati dal desiderio di ibridare math rock, screamo e midwest emo in una miscela "iperattiva", realizzano finalmente il sogno con l'esordio omonimo del 2023.

Pubblicato per la storica etichetta di genere To Lose La Track in Italia, e distribuito nel mercato giapponese dalla pari grado Friends of Mine, l'extended-play riassume alla perfezione le tendenze musicalmente massimalista e al contempo tematicamente schietta e diretta del gruppo, rese possibili anche dalla malinconica tromba di Giovanni Caruso. Di poco dopo è anche il debutto live al celebre Venezia Hardcore Fest, al fianco delle icone dello screamo italiano Raein, mentre è del 2024 il materiale più recente rilasciato dal gruppo, con il doppio singolo "Scherzo Eterno".

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