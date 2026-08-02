Ariete - Una persona ha bisogno del vostro aiuto. Siate generosi e la vita vi ricompenserà a tempo debito.

Toro - In questa prima domenica di agosto avete voglia di mettervi un po’ più in gioco con qualcosa di nuovo.

Gemelli - Le vostre aspettative a volte sono troppo alte rispetto alla realtà. Dovete imparare a essere più razionali.

Cancro - Siate contenti di ciò che avete realizzato fino ad adesso con sudore e fatica. Vi meritate ogni successo.

Leone - Avete l’energia giusta per soddisfare ogni vostro desiderio. È il momento di pensare fuori dagli schemi.

Vergine - Nei rapporti siete molto selettivi, ma attenzione a non criticare tutti o potreste rimanere presto da soli.

Bilancia - Da qualche settimana state rimettendo in ordine alcuni aspetti della vostra vita che vi creavano confusione.

Scorpione - La vostra parola può ferire chi vi sta accanto. Scegliete con cura cosa dire alle persone che davvero amate.

Sagittario - Oggi siete molto più coraggiosi del solito. È il momento di esprimere in modo chiaro le vostre emozioni.

Capricorno - Siete forti e determinati, ma anche molto testardi. Questo potrebbe portarvi a commettere un errore.

Acquario - Questo fine settimana vi porta tanta lucidità. Adesso sapete cosa è giusto per voi e cosa realmente vi meritate.

Pesci - Luglio è stato un mese un po’ pesante, ma siete riusciti a rialzarvi e adesso nessuno vi potrà più fermare.

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