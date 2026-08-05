Cosa dicono le stelle per il 5 agostoLa giornata segno per segno
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Ariete - La giornata richiede un po’ più di ascolto. Non tutte le risposte arrivano dall’azione immediata.
Toro - Un incontro o una telefonata portano notizie gradite. Lasciatevi sorprendere dagli eventi di quest’estate.
Gemelli - Avete voglia di cambiare scenario. Anche una deviazione dai programmi abituali rende tutto più vivace.
Cancro - Un gesto affettuoso rafforza un legame importante. Le emozioni trovano espressione con naturalezza.
Leone - Una questione rimasta in sospeso torna d’attualità. Affrontarla ora vi permette di chiudere un capitolo.
Vergine - Vi sentite più leggeri del solito. Approfittatene per dedicarvi a qualcosa che rimandate da tempo.
Bilancia - L’armonia nasce spesso da un piccolo compromesso. Capire il punto di vista altrui facilita ogni dialogo.
Scorpione - Qualcosa si muove lentamente ma nella direzione giusta. Non serve accelerare ciò che sta già crescendo.
Sagittario - Tra vacanze, progetti o semplici sogni, la mente corre lontano. Conservate questo entusiasmo.
Capricorno - Una responsabilità si alleggerisce grazie a un aiuto inatteso. Accettarlo vi farà risparmiare energie.
Acquario - Un’idea originale emerge durante una conversazione. Annotatela: potrebbe diventare molto utile.
Pesci - La giornata invita alla dolcezza. Trattate voi stessi con maggiore indulgenza e cambiate la vostra prospettiva.