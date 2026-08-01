“Cancro della pelle”. Con un video su TikTok Salmo racconta di aver ricevuto la diagnosi di un carcinoma basocellulare. Nel filmato il rapper olbiese mostra la cicatrice lasciata dall'intervento e interviene anche nel dibattito sull'uso delle creme solari, nato dopo alcuni contenuti pubblicati sui social dalla dottoressa Debora Rasio.

«Nell'ultimo periodo ho visto dei reel di una dottoressa, della quale non farò il nome, che parlava degli effetti devastanti delle creme solari e della pelle esposta al sole», spiega Salmo all'inizio del video. Il rapper osserva quindi come sul tema esistano opinioni molto diverse: «Molti hanno varie teorie, molti dicono che il vero problema del cancro della pelle sia dovuto al cibo che mangiamo. Ora voi direte: "Tu che c'entri con questa storia?". Purtroppo io, come tanti, ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle. Carcinoma basocellulare. Questa è una cicatrice: mi è stato asportato e ora sta ricrescendo».

Il riferimento è alle dichiarazioni della nutrizionista e specialista in Oncologia Debora Rasio, che in un video pubblicato su Instagram aveva sostenuto che «quando si parla di melanoma il primo pensiero è che sia causato dal sole. I dati, però, dicono altro: una maggiore esposizione solare protegge dal melanoma». Rasio aveva inoltre affermato che «le creme solari aumentano il rischio di tutti i tumori della pelle e soprattutto del melanoma», mentre «la vitamina D che produciamo esponendoci al sole è il più importante fattore protettivo».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata