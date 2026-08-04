Avvistato all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia il jet privato di Paris Hilton. Impossibile da non notare.

Si tratta di un Gulfstream G450 personalizzato, soprannominato "Sliv Air", con dettagli rosa all’esterno e all’interno scintillanti tappeti dello stesso colore, interni in pelle cuciti a mano e un sistema di illuminazione personalizzato che brilla attraverso sette diverse tonalità di rosa.

La celebre imprenditrice, dj ed ereditiera americana sarebbe dunque sbarcata nuovamente in Sardegna. C’era già stata l’anno scorso: a fine giugno aveva veleggiato in yacht davanti alle coste isolane assieme al marito Carter Reum e ai due figlioletti.

Sui social aveva condiviso scorci del mare cristallino e delle splendide calette dell’Isola accompagnati da messaggi di vera ammirazione: «No complaints here» (ovvero: “Niente di cui lamentarsi qui”) e «The most beautiful days of summer» (“I giorni più belli dell’estate”).

Un grande spot per la Sardegna, visto che solo su Instagram Paris ha quasi 30 milioni di follower.

Cercando sui social le ultime pubblicazioni riguardano la sua partecipazione al World Pride Music Festival di Amsterdam, dove la ricca ereditiera e cantante si è esibita lo scorso 31 luglio. Non stupisce dunque che, trovandosi in Europa, abbia scelto di concedersi qualche giorno nell’Isola che le è tanto piaciuta.

(Unioneonline/D)

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