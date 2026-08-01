Ariete - Avete voglia di esplorare il mondo. Agosto è il mese dei viaggi e delle vacanze da fare in compagnia.

Toro - La fine di una relazione potrebbe avervi fatto perdere un po' di fiducia in voi. Vi aspettano settimane migliori.

Gemelli - Agosto sarà un mese di rinascita per i nati nel vostro segno. Nuovi incontri e tante opportunità da vivere.

Cancro - Dopo un periodo di incertezze adesso sapete bene in quale direzione andare. Niente vi può fermare!

Leone - Un'incomprensione con un vostro parente vi sta portando molta angoscia. C'è ancora tempo per rimediare.

Vergine - Questo inizio mese porta con sé dei dubbi da risolvere e delle decisioni da prendere al più presto.

Bilancia - Agosto è il mese in cui recuperate le energie perse. L'importante è non mollare ma avere delle priorità.

Scorpione - Da tempo sentite di non riuscire a superare alcune difficoltà relazionali. Parlarne con qualcuno può servire.

Sagittario - Le vostre idee sono come frecce che centrano il bersaglio al primo colpo. Siete davvero degli esempi.

Capricorno - Un giorno potreste pentirvi di aver detto no a quell'invito, non si sa mai cosa può portare delle belle novità.

Acquario - Un'estate davvero inaspettata, la vostra. Avete dei progetti a breve termine molto interessanti.

Pesci - Siete rinati e adesso avete voglia di uscire dalla vostra zona di comfort per fare qualcosa di divertente.

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