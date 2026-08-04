Due serate con la musica etnica e la world music. Due proposte accoppiate per contrasto ma accomunate dalla freschezza musicale. L'edizione numero 31 di Ittiritmi ha come tema "Mestizaje-Nessuna cultura è un'isola". Mescolare genti, scambiarsi culture e musiche, dialogare con sonorità diverse che spesso richiamano a memorie condivise. Ecco l'obiettivo della rassegna internazionale curata dalla Pro Loco di Ittiri e dall'associazione Mela Bacata.

Venerdì 7 agosto il duo musicale albanese Shkodra Elektronike, che fonde la tradizione di Scutari con l'elettronica contemporanea. Hanno rappresentato l'Albania all'Eurovision Song Contest 2025. A seguire l'artista algherese Davide Casu che unisce musica, poesia e arti visive in un percorso ricco di contaminazioni.

Sabayo 8 agosto spazio alla ivoriana Dobet Gnahoré, cantautrice e danzatrice che nel 2010 ha vinto il Grammy Award per la migliore performance nel genere Urban/Alternative. Sarà accompagnata da tre strumentisi. La sua data è stata incastrata in mezzo a impegni internazionali. Chiuderà la serata Matteo Leone, cantautore di Calasetta che canta in tabarchino. Ha vinto il Premio Parodi nel 2021.

Entrambe le serate avranno inizio alle 21.30. L'ingresso è libero.

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