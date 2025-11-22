Fedele al celeberrimo racconto di Charles Dickens, ma adattato allo stile del musical. Arriva per la prima volta a Sassari “A Christmas Carol Musical”, in scena mercoledì al Teatro Verdi con inizio alle 21.

La regista e autrice Melina Pellicano ha voluto proporre, per la Compagnia BIT di Torino, una rivisitazione molto vicino al testo di Dickens, la cui scrittura si presenta già di per sé molto teatrale.

Sul palco salirà un cast importante di oltre venti artisti, tra gli effetti speciali curati da Alessandro Marrazzo, le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle, le musiche originali, centocinquanta costumi e imponenti scenografie.

La narrazione mostra il vecchio Ebenezer Scrooge che, dopo la morte del suo socio d’affari Jacob Marley, continua a condurre il suo business con cinica avarizia, rifuggendo da ogni rapporto umano persino nella notte di Natale e affamando il suo sfortunato impiegato Bob Cratchit. La trasformazione di Scrooge avviene la notte della Vigilia di Natale, una ricorrenza che può essere occasione per fermarsi a riflettere, un momento per porsi in maniera propositiva verso il cambiamento. Diventa un'occasione per un coraggioso atto di trasformazione, che ognuno di noi vorrebbe fare, ma che spesso dimentica.

L’evento è organizzato da Danzeventi per il festival della danza d’autore “Corpi in movimento”.

