"Ciao, molto piacere, Salve Regina". E lui, stringendole la mano "Eterno riposo". Gli speed date di Marta Zoboli e Gianluca De Angelis incanalano comicamente già nella presentazione gli incontri improbabili in 200 secondi tra uomo e donna. Una formula che in tv funziona benissimo, come dimostrato a "Zelig", "Colorado" e "Geppi Hour". La coppia mista di cabarettisti approda in Sardegna con "Io e Gianlu". Due le date: il 27 aprile al Teatro Massimo di Cagliari (inizio alle 21) e il 28 aprile al Teatro Comunale di Sassari (20.30).

In un'unica serata si potrà assistere a provini sbagliati, speed date fra squilibrati, brainstorming distratti e guru invasati. Tra riferimenti cinematografici, musicali ed estetici, lo spettacolo racconta in maniera ironica i tentativi dei single di trovare l'anima gemella.

Due appunti imperdibili. Non al buio, perché la chimica comica della coppia di artisti è ben nota e testata.

