È morto Robert Duvall, attore premio Oscar e volto iconico di “Il Padrino” – era Tom Hagen, il consigliori di Don Vito Corleone – e “Apocalypse Now”, dove interpretò il tenente colonnello Bill Kilgore, con la sua celebre battuta «mi piace l’odore del napalm al mattino».

Si è spento ieri, domenica 15 febbraio, allìetà di 95 anni nella sua casa di Middleburg, in Virginia, come confermato da un comunicato diffuso dall’agenzia di pubbliche relazioni per conto della moglie, Luciana.

Nella comunicazione è precisato che Duvall è morto «serenamente».

