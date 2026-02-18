Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 18 febbraio 2026.

Ariete: Desiderate mettervi alla prova: la competizione sarà lo stimolo perfetto per ritrovare la vostra grinta naturale.

Toro: In amore la stabilità è un valore aggiunto... ma oggi la noia va combattuta con un pizzico di follia!

Gemelli: La vostra fantasia oggi corre più che mai... almeno al lavoro, cercate di non viaggiare troppo con la mente.

Cancro: In questa giornata difficile, la famiglia si conferma il vostro porto sicuro in mezzo a ogni tempesta.

Leone: Al lavoro riuscite ad andare dritti al punto senza timore: la vostra voce oggi è quella del comando.

Vergine: Nella vita personale emerge il bisogno di fare pulizia non solo negli spazi fisici, ma anche nei pensieri.

Bilancia: Il vostro magnetismo è ai massimi storici e attira l’attenzione anche durante le commissioni banali...

Scorpione: La salute migliora sensibilmente grazie a una ritrovata pace interiore e a qualche ora di sonno in più.

Sagittario: Un progetto lavorativo ambizioso richiede un ultimo sforzo di concentrazione prima del traguardo!

Capricorno: In amore è il momento di mettere da parte la razionalità e lasciarsi guidare da una sensazione improvvisa...

Acquario: Una serata trascorsa con gli amici di sempre vi restituirà quella leggerezza che la routine vi aveva tolto!

Pesci: L’intuito vi suggerisce di fidarvi di una persona appena incontrata per uno scambio creativo... seguitelo!

