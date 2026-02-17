Cochi Ponzoni che narra e canta Charlie “Bird” Parker è l'evento incastonato nella 23^ edizione della rassegna di produzioni originali “JazzOp”, organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna in collaborazione con la Cooperativa Teatro e/o Musica. Il Teatro Verdi di Sassari ospiterà i tre appuntamenti con doppio concerto alle 11 e replica alle 18.

Aprirà la rassegna l'8 marzo “OJS Meets Rick Margitza”, progetto che vede protagonista il sassofonista americano di origine ungherese Rick Margitza, che ha al suo attivo 13 album come solista (i primi per la Blue Note) e tra le collaborazioni illustri vanta quella con Miles Davis.

Secondo doppio appuntamento, domenica 29 marzo con “Bird Lives!”, produzione originale in cui la big band sarda sarà diretta da Gabriele Comeglio. Il progetto prende il nome dall’omonimo libro di Ross Russell dedicato alla vicenda artistica ed umana di Charlie Parker. La potenza di questo grido e la narrazione di una storia tragica e affascinante saranno affidate alla voce dell’attore, cabarettista e cantante Cochi Ponzoni, famoso per il duo con Renato Pozzetto e per la pionieristica comicità che i due, insieme ad Enzo Jannacci, portarono in scena nello storico Derby, locale simbolo del cabaret milanese ed italiano.

Concluderà la rassegna domenica 26 aprile il progetto “Jazz Song”, nel quale l’OJS eseguirà gli arrangiamenti che il musicista e compositore Mario Raja, ha scritto appositamente per l’orchestra sarda da lui diretta nell’occasione. Raja è noto per le sue collaborazioni con Luciano Berio, Giuseppe Sinopoli e Stevie Wonder. Sul palco il flautista e sassofonista partenopeo, Enzo Avitabile. Il musicista è noto per aver suonato nella band di Pino Daniele, per le collaborazioni con James Brown e Tina Turner e per una musicalità che incorpora musica classica, blues, jazz, soul e world music.

© Riproduzione riservata