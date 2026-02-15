Cosa dicono le stelle per il 15 febbraioLa giornata segno per segno
Ariete – Una camminata veloce tra i sentieri o al parco spazzerà via le tensioni accumulate nei giorni scorsi!
Toro – Una domenica di relax e famiglia... godetevi la lentezza di oggi senza pensare alla lista delle cose da fare domani.
Gemelli – Un messaggio inaspettato riaccende una scintilla d’amore che credevate ormai spenta dal tempo...
Cancro – Questa domenica, la vostra casa diventa un santuario di pace dove ricaricare le batterie in totale libertà.
Leone – Stasera sarete l’anima di un incontro conviviale grazie a un carisma che non conosce rivali!
Vergine – Il corpo vi manda segnali chiari: è il momento di rallentare e concedervi un riposo domenicale profondo.
Bilancia – Con chi amate, non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità: saranno il vostro grande punto di forza.
Scorpione – L’intuito vi suggerisce di cambiare i piani all’ultimo momento per seguire un’ispirazione improvvisa...
Sagittario – Con questo freddo voi sognate solo mete esotiche e fughe dalle responsabilità... ma per ora, piedi per terra!
Capricorno – In famiglia si respira un clima di collaborazione che vi permetterà di risolvere una vecchia discordia.
Acquario – Oggi, la voglia di solitudine creativa vi spingerà a isolarvi per qualche ora con i vostri pensieri...
Pesci – Nell’ultimo periodo avete affrontato scelte difficili: oggi, lasciate le preoccupazioni altrove e rilassatevi.