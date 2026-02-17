Uno stile di comicità ormai popolare nell'Isola, e quattro suoi esponenti riuniti: questo giovedì 19 tornerà al Doppio Malto di Cagliari la serata Stand-up Comedy, con le esibizioni sul palco dei noti interpreti sardi Pasqualino Massa, Federica Seddaiu e Alessandro Atzeni, supportati dall'apertura affidata all'attore e comico William Lenti, di Cada Die Teatro. L'appuntamento è alle 21:30 alla birreria di viale Marconi 173, con ingresso gratuito e prenotazione consigliata.

Pasqualino Massa, cagliaritano e classe 1989, già nel 2016 è tra i membri originali del collettivo "Stand-up Comedy Sardegna", affinando poi l'arte anche in Georgia nel corso di un volontariato. Dal 2018 porta la sua arte in giro non solo per la regione, ma anche nel resto d'Italia, partecipando nel 2020 a "Le Officine la Pola" in onda su Videolina. Descrivendosi da anni impegnato "nella lotta al digitale terrestre", Massa ha esordito a teatro con lo spettacolo "La cosa più bella che mi sia mai capitata" a cui ha fatto seguito l'ultimissimo,autobiografico "Senza perdere la tenerezza", entrambi carichi della classica energia travolgente, in movimento fra storie esilaranti, battute scorrette e improvvisazioni.

Di tutt'altra formazione è Federica Seddaiu, nata nel 1981 a Roma e diplomatasi all'Accademia d'arte drammatica "Silvio D'Amico", titolo dopo il quale ha partecipato a numerose pièce teatrali, mettendo anche la propria firma sullo spettacolo "Il Cestino delle mele". Dopo aver esordito da protagonista in "Anna Cappelli" di Annibale Ruccello, ha firmato nel 2020 la webserie comica "Magari (A(mori" con Giuia Nervi, Seddaiu è tornata a teatro l'anno scorso con lo sfogo autobiografico di "StòCcolma", fra grattacapi esistenziali, disfunzioni generazionali e ironia contemporanea.

Ugualmente attivissimo nel campo è Alessandro Atzeni, quartese e classe 1992, che esordisce già a sedici anni scrivendo e conducendo programmi in varie testate radiofoniche sarde. Nel 2019 entra anche lui a contatto con la stand-up comedy, e in breve tempo inizia a esibirsi, organizzando e aprendo spettacoli di celebri comici italiani come Luca Ravenna, Stefano Rapone, Daniele Fabbri e tanti altri. E tre anni dopo arriva lo spettacolo d'esordio con "Cavie, voi", a cui fanno seguito l'apprezzato "Figlio d'arte" e "Fanno senso i colibrì", densi della sua comicità polemica e spietata, con l'invito però a non fermarsi alle apparenze.

