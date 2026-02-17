Tre appuntamenti ricchi di musica, aperti da una serata a microfono aperto: questa settimana il Cousinà Late Show di Cagliari s'illuminerà da giovedì a sabato, con la quarta edizione di "Open Stage Show" il 19, il concerto dei The Hangees per venerdì 20 e infine quello dei Backdoor Lads, la sera del 21. I due live sono ancora una volta frutto della collaborazione tra Bohemien Eventi e il locale di corso Vittorio Emanuele 178.

Open Stage

Ritornerà così il format a microfono aperto del Cousinà, per una nuova puntata condotta dall'animatore Alessio Carta Salis. Dalle 20 qualunque volontario potrà salire sul palco per un'esibizione di cinque minuti, aprendo le porte a musicisti, cantanti, rapper, comici, ballerini, poeti e chiunque voglia condividere la sua arte, specie se non professionista.

L'ordine delle performance sarà estratto a sorte con cinque minuti ulteriori di pausa montaggio tra gli artisti, per i quali il locale metterà a disposizione strumenti musicali, videoproiettore e impianto audio. Sarà possibile per chiunque iscriversi alla scaletta della serata, contattando il Cousinà per mail entro le 19 di giovedì stesso.

The Hangees

Alle 22 di venerdì spazio al gruppo cagliaritano The Hangees, formato come quintetto nel 2003 e oggi composto da quattro membri, noti solo come Piergiorgio (voce e chitarra solista), Andrea (chitarra ritmica), Marcello (voce e basso) e Alessandra (voce e batteria).

Uniti dalla devozione per il garage rock degli anni Sessanta e il coevo, quasi esoterico surf rock strumentale, i quattro hanno esportato il proprio stile ruvido e chiassoso in Europa, presenziando in festival alternativi come il Wild Weekend e il Beatwave di Hastings, così come lo hanno più volte inciso in studio, vantando all'attivo quattro dischi, due vinili e numerose compilation internazionali.

Backdoor Lads

Coda musicale della settimana con i Backdoor Lads, sempre alle 22 di sabato. Creata originariamente sotto il nome The Hunters, la band viene formata a febbraio 2024 da Emanuel Forresu (chitarre), Stefano Brenau (basso) e Gianluigi Atzei (batteria), già fondatori degli Hourly Daily Weekly, a cui si aggiunge poi la voce di Alessandro Puggioni dei Bottlecrusher.

I quattro propongono miscuglio disparato di influenze, sotto l'egida di un hard rock tinto di blues e funky, senza risparmiare sui tocchi heavy metal e prog rock. Attualmente la band è al lavoro sul primo album in studio, che ha già visto la pubblicazione dell'estratto "Red Pill or Blue Pill", con la possibilità di qualche anticipazione nella sera di sabato.

© Riproduzione riservata