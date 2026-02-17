Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 17 febbraio 2026.

Ariete: La vostra determinazione oggi è un treno in corsa che nessuno può fermare, sul lavoro vi ammirano!

Toro: Tra le mura domestiche, oggi ritroverete quella complicità che ultimamente era rimasta in ombra.

Gemelli: La salute oggi scarseggia, vi sentite un po’ abbattuti. Meglio non pensarci, è solo una giornata no.

Cancro: Un’intuizione folgorante trasformerà un ostacolo lavorativo in una clamorosa opportunità di crescita.

Leone: L’amore richiede sempre un pizzico di coraggio per fare il primo passo verso una direzione ignota.

Vergine: Nella vita personale emerge il bisogno di staccare la spina e rincorrere un desiderio dimenticato...

Bilancia: La vostra capacità di fare squadra sarà il motore del cambiamento con i colleghi, continuate così!

Scorpione: Al lavoro la vostra capacità di osservazione vi permetterà di sistemare un dettaglio che farà la differenza.

Sagittario: Il benessere fisico passa per una risata condivisa con le persone che vi fanno sentire a casa!

Capricorno: Un incontro casuale accenderà una scintilla di curiosità che non provavate da molto tempo...

Acquario: La vostra creatività è un fiume in piena che chiede solo di essere incanalato in qualcosa di concreto!

Pesci: Oggi approfittatene per godervi questa pace interiore che vi siete guadagnati con tanta fatica.

