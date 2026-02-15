Il titolo dello spettacolo ideato da Paolo Fresu prende spunto da “Kind of Blue”, il lavoro di Miles Davis che ha rivoluzionato il jazz. Di qui “Kind of Miles” che domani alle 20.30 approda al Comunale di Sassari dopo i brillanti concerti a Cagliari, sempre sotto le insegne della CeDac Sardegna.

Sul palco insieme a Paolo Fresu (tromba, flicorno e multi-effetti) Bebo Ferra (chitarra elettrica), Dino Rubino (pianoforte e Fender Rhodes Electric Piano), Marco Bardoscia (contrabbasso), Stefano Bagnoli (batteria), Filippo Vignato (trombone, multi-effetti elettronici, keyboard), Federico Malaman (basso elettrico) e Christian Meyer (batteria).

La regia è di Andrea Bernard, i video a cura di Marco Usuelli e Alexandre Cayuela, disegno luci di Marco Alba e costumi di Elena Beccaro.

“Kind of Miles” chiude idealmente la trilogia – realizzata con il Teatro Stabile di Bolzano – iniziata con “Tempo di Chet”, un affascinante tributo a un mito del jazz come Chet Baker, proseguita con il sorprendente “Tango Macondo” con Ugo Dighero, ispirato a “Il venditore di metafore” di Salvatore Niffoi, per un viaggio fantastico e onirico tra Sardegna e Argentina.

© Riproduzione riservata