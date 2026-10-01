Voci e memorie di Sardegna, grandi emozioni a BergamoAll’iniziativa anche le splendide voci della corale di Siurgus Donigala
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Grande successo a Bergamo per l’iniziativa “Voci e memorie di Sardegna” organizzata il 26 e il 27 settembre dal Circolo sardo “Maria Lai”. L’iniziativa è stata realizzata proprio in occasione del 32° anniversario dalla morte della celebre cantante di origine sarda.
All’evento anche le splendide voci della Corale di Siurgus Donigala, gruppo formato da 16 donne guidate dal Maestro Felice Cassinelli. E poi l’intervento del professor Gavino Maieli di Siligo, che ha raccontato storie di vita di Maria Carta al di fuori dai palchi.
(Unioneonline)