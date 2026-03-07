Sardegna-New York sulle punte. Dopo il provino positivo col celebre coreografo Igal Perry, la ballerina sassarese Martina Fancellu è stata ritenuta idonea ad accedere direttamente al programma Peridance Collective, un corso di perfezionamento in compagnia di danzatori professionisti che si tiene a New York e dura un anno.

Non solo, la danzatrice sassarese di 21 anni ha pure ottenuto l'ammissione e la borsa di studio per il Certificate Program del Preidance Capezio Center di New Yorg per conseguire il diploma di danzatore professionista. In realtà Martina Fancellu potrebbe saltare il Certificate Program visto che è stata ammessa direttamente al corso di perfezionamento, ma così ha vantaggi sia burocratici per il visto sia economici per la permanenza negli Usa.

La danza classica è una passione coltivata da quando aveva 9 anni. Dietro il prestigioso riconoscimento ottenuto da Martina Fancellu ci sono sacrifici, difficoltà, applicazione e anche gli insegnamenti di Sharon Podesva, direttrice del DanSoul Studio, che ha già lanciato nel professionismo altri danzatori sardi, come Angelo De Serra (membro dei Complexions Contemporary Ballet di New York) ed Elena Idini (Anastasia Il Musical Broadway Italia).

La scuola DanSoul ha in corso il progetto “Il talento torna a casa” finanziato dalla Fondazione di Sardegna in cui danzatori sardi professionisti - in particolare i sassaresi che hanno studiato con Sharon ma anche altri - tornano a Sassari per danzare negli spettacoli di repertorio classico organizzati e impartire masterclass di danza ai giovani danzatori.

Di questo progetto ha fatto parte il balletto “Lo Schiaccianoci” presentato al Teatro Verdi di Sassari a Dicembre 2025 con tre date sold out. In questo spettacolo la protagonista era proprio Martina Fancellu con Angelo De Serra, il destino potrebbe farlo ritrovare a New York.

© Riproduzione riservata