I sardi in Venezuela: cautela dopo il blitz degli Usa. Ma c’è anche chi gioisce per la caduta di MaduroOltre mille gli emigrati dall’Isola nel Paese sudamericano. Arlen Aquino, da Caracas a Quartu: «Sono molto felice»
Sono oltre mille i sardi che si sono trasferiti in Venezuela, dove il presidente Nicolas Maduro è stato arrestato dopo il blitz militare degli Stati Uniti.
Gli emigrati dall’Isola manifestano cautela sull’abbattimento del governo e su quello che accadrà ora, in attesa degli eventi. Ma c’è anche chi gioisce per la caduta di Maduro, come Arlen Aquino, nata a Caracas, ma da 34 anni in Sardegna con residenza a Quartu (nell'Isola vivono 150 venezuelani).
Nel video di Massimiliano Rais le testimonianze di Mauro Carta e Arlen Aquino: