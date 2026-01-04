Sono oltre mille i sardi che si sono trasferiti in Venezuela, dove il presidente Nicolas Maduro è stato arrestato dopo il blitz militare degli Stati Uniti.

Gli emigrati dall’Isola manifestano cautela sull’abbattimento del governo e su quello che accadrà ora, in attesa degli eventi. Ma c’è anche chi gioisce per la caduta di Maduro, come Arlen Aquino, nata a Caracas, ma da 34 anni in Sardegna con residenza a Quartu (nell'Isola vivono 150 venezuelani).

Nel video di Massimiliano Rais le testimonianze di Mauro Carta e Arlen Aquino:

Video di Massimiliano Rais

© Riproduzione riservata