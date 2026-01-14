Una storica pizzeria fondata da emigrati sardi distrutta dalle fiamme a Leeuwarden, capoluogo della Frisia, nei Paesi Bassi.

"Sardegna”, questo il nome del locale fondato nel 1980 da Dante Meloni e Anny Andela, ha riportato pesantissimi danni nel corso di un incendio divampato due notti fa in Grote Hoogstraat, strada che ospita diversi ristoranti e caffè, oltre a numerosi edifici storici.

«Un disastro» per l’attività, condotta ora da Renato Meloni, figlio di Dante, come spiegato dal sindaco della città olandese, Sybrand Buma, che ha aggiunto: «Quello che è accaduto è davvero terribile».

L'incendio è divampato all’interno di una casa abbandonata sopra alla pizzeria e si è esteso rapidamente.

(EPA/Anton Kappers)

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato dagli edifici adiacenti decine di residenti, per poi procedere alle operazioni di estinzione delle fiamme. Nessuno è rimasto ferito, hanno riferito gli stessi vigili del fuoco.

Dopo aver domato lo spaventoso rogo, le squadre di emergenza e le forze dell’ordine locali hanno avviato accertamenti per cercare di capire cosa abbia originato l’incendio.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata