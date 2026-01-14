Una storica pizzeria fondata da emigrati sardi distrutta dalle fiamme a Leeuwarden, capoluogo della Frisia, nei Paesi Bassi.

"Sardegna”, questo il nome del locale fondato nel 1980 da Dante Meloni e Anny Andela, ha riportato pesantissimi danni nel corso di un incendio divampato due notti fa in Grote Hoogstraat, strada che ospita diversi ristoranti e caffè, oltre a numerosi edifici storici. 

«Un disastro» per l’attività, condotta ora da Renato Meloni, figlio di Dante, come spiegato dal sindaco della città olandese, Sybrand Buma, che ha aggiunto: «Quello che è accaduto è davvero terribile».

L'incendio è divampato all’interno di una casa abbandonata sopra alla pizzeria e si è esteso rapidamente. 

epa12645638 Flames engulf a house on Grote Hoogstraat as the top floor and roof burn, and the fire spreads to adjacent buildings, according to the Friesland Safety Region in the historic city center of Leeuwarden, Netherlands, 13 January 2026. EPA/Anton Kappers
epa12645638 Flames engulf a house on Grote Hoogstraat as the top floor and roof burn, and the fire spreads to adjacent buildings, according to the Friesland Safety Region in the historic city center of Leeuwarden, Netherlands, 13 January 2026. EPA/Anton Kappers
(EPA/Anton Kappers)

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato dagli edifici adiacenti decine di residenti, per poi procedere alle operazioni di estinzione delle fiamme. Nessuno è rimasto ferito, hanno riferito gli stessi vigili del fuoco. 

Dopo aver domato lo spaventoso rogo, le squadre di emergenza e le forze dell’ordine locali hanno avviato accertamenti per cercare di capire cosa abbia originato l’incendio. 

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata