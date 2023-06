Condivisione su tutti i temi più caldi all’ordine del giorno del vertice di maggioranza di Villa Devoto andato avanti per oltre tre ore. «Un incontro costruttivo che ha chiarito i termini di una vicenda dal mio punto di vista molto strumentalizzata - ha detto al termine il presidente della Regione Christian Solinas - abbiamo una norma che chiarisce la rete dei nuovi ospedali e ci sarà un accordo di programma che tratterà unitariamente stadio, ospedali, posti letto per studenti e uffici regionali».

Sulle questioni legate alle candidature per le regionali, «questo tavolo discute di questioni del governo della Regione, poi quando verrà il momento ci sarà un tavolo politico che si occuperà di programmi e candidature». Quando? «Dipende da tutte le forze politiche coinvolte e dagli equilibri che vanno oltre il semplice tavolo regionale. In Regione, come Psd’Az e come forze di governo vorremo dire la nostra. Ci saranno interlocuzioni e si troverà un percorso che affronterà tutti questi temi».

All’uscita da Villa Devoto Ugo Cappellacci ha detto che «abbiamo posto tre questioni: abbiamo ribadito il valore della coalizione, abbiamo ribadito che si va avanti con un metodo condiviso per cui tutti i partiti vanno sentiti su tutte le questioni di rilevanza strategica, sul tema degli ospedali siamo d’accordo sui nuovi ospedali». Ma, ha sottolineato, «il tavolo ha condiviso che si va avanti sulla piastra del Brotzu». E che «lo stadio del Cagliari si fa a Sant’Elia». Infine: «Questo non è il tavolo che decide il futuro candidato alla presidenza, ma un tavolo politico di livello locale e nazionale». La partita per la candidatura per Cappellacci «è aperta, non è mai stata chiusa».

Antonella Zedda di FdI ha chiarito che «si sono messi i puntini sulle i su tante questioni che avevano bisogno di un confronto». Zedda ha riconosciuto che FdI si è presentata al tavolo con tre punti fermi: giù le mani dal Brotzu e stadio a Sant’Elia. «E questo abbiamo ottenuto», ha chiarito, «e riconosciamo che esiste un accordo di programma in cui si parla di stadio e ospedali e sul quale abbiamo fatto il punto: avrà una firma a breve». Il coordinatore dei Riformatori Aldo Salaris ha sottolineato che «il confronto è andato bene e la coalizione ha trovato la sua sintesi rispetto alla volontà di portare avanti l’accordo di programma già approvato in Consiglio regionale su importanti opere, prime fra tutte la realizzazione dei nuovi ospedali».

