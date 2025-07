«Altro che rilanciare l’azione della Giunta. Qui è il de profundis del campo largo». Non usa mezze misure Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, a poche ore dalla riunione del Pd a Tramatza in cui il segretario uscente Piero Comandini ha parlato di «luci e ombre» per i primi 17 mesi di legislatura.

«Dopo i Progressisti anche il Pd sostiene quanto affermiamo da tempo: non c’è una proposta, non c’è una visione», l'accusa di Truzzu. «La Todde e la sua giunta procedono alla giornata. Nomine, consulenze e delibere di ordinaria amministrazione».

Anche il vicecapogruppo di FdI in Consiglio regionale, Fausto Piga, va all’attacco. «Dopo Progressisti e Sinistra Futura anche il Pd sfiducia l'azione politica della Presidente Todde», il suo affondo. «Ormai il campo largo è una nave che affonda dove tutti vogliono scappare e provare a rifarsi la verginità dopo i disastri di questo anno e meno di legislatura».

«L'opposizione è mesi che denuncia che la presidente Todde sino a oggi ha pensato solamente al suo poltronificio e null'altro, ma ora a dirlo è anche il Partito Democratico che, evidentemente, incomincia a prendere le distanze dai cinque stelle», la valutazione di Piga sull'assemblea di Tramatza.

«Ora è sempre più chiaro il motivo per cui la Giunta Todde è in ritardo su tutto e ogni settimana occorre un vertice chiarificatore: la maggioranza è a pezzi e non è d'accordo su nulla. La presidente Todde non nasconda la polvere sotto il tappeto: se il campo largo è in crisi, ne prenda atto e non si faccia perdere più tempo alla Sardegna», conclude Piga.

