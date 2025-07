Nel corso del pomeriggio, Fratelli d'Italia ha attaccato la Giunta Todde utilizzando le parole di Piero Comandini durante l'assemblea del Pd, che si è svolta oggi a Tramatza. A seguito dell'intervento di Fausto Piga e Paolo Truzzu, entrambi di Fdi, il segretario uscente e presidente del Consiglio regionale precisa la sua posizione, dopo aver parlato di «luci e ombre» per definire i 17 mesi di legislatura.

«Per il Partito Democratico», segnala Comandini, «non è e non sarà in discussione la scelta politica e strategica del campo largo e dell'alleanza con i 5 stelle, per buona pace dei colleghi di Fdl, e la dialettica e la discussione del Partito Democratico vanno in direzione opposta ai loro desiderata, ma sono il metodo che i partiti seguono per rafforzare l'azione di un governo e migliorare il rapporto con i cittadini».

Comandini conclude con un’ulteriore replica diretta a Piga e Truzzu: «Tutto il resto sono desideri che solo attraverso le elezioni si potranno realizzare».

