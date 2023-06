C’è aria di schiarita in maggioranza dopo le tensioni dei giorni scorsi sui nuovi ospedali e all’indomani dell’incontro di Solinas con i dipendenti del Brotzu. Al vertice di maggioranza iniziato da poco a Villa Devoto ci sono i segretari e i capigruppo dei partiti del centrodestra.

«Siamo qua per trovare un’intesa - ha spiegato la coordinatrice di FdI Antonella Zedda prima di entrare in riunione. Speriamo che oggi il tavolo porti tutti sulla stessa direzione». La posizione di FdI è questa: «Giù le mani dal Brotzu, stadio di Cagliari a Sant’Elia e nuovo ospedale verso il quale non siamo mai stati contrari».

Più scettico il coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci: «Mi auguro un po’ di buon senso e la rivisitazione di un metodo: con le fughe in avanti e senza condividere con la maggioranza anche cose con un fondamento di correttezza crea malintesi e non solo». Secondo il deputato azzurro «questa è l’ultima fermata, noi non siamo più disposti a concedere tempo. Il cambio di passo deve essere oggi e non mi pare che ieri ci fosse questo segnale».

Lega allineata sulle posizioni del presidente della Regione. «La Lega ha le idee chiare, si deve lavorare per i sardi e questo è il nostro obiettivo». Quanto ai nuovi ospedali, «non si può non essere d’accordo», ha spiegato il coordinatore Michele Pais. Che, in qualità di presidente del Consiglio regionale ha annunciato priorità in Aula per il collegato alla finanziaria.

Quanto alle mozioni sugli ospedali, «ho preso l’impegno in commissione con i capigruppo e i sindacati di riconvocare una commissione alla presenza dell’assessore». Insomma, il presidente dell'Assemblea spinge per tornare in Aula con il collegato e non con le mozioni sugli ospedali dell'opposizione. Presenti al vertice anche i capigruppo di Fi Angelo Cocciu, di FdI Fausto Piga e della Lega Michele Ennas.

