Il via libera della commissione Bilancio all’assestamento da circa ottocento milioni di euro è atteso per stasera. Alla scadenza fissata per le 12, intanto, sono stati presentati 300 emendamenti che saranno discussi nella seduta pomeridiana del parlamentino guidato da Alessandro Solinas (M5S).

La manovra estiva dovrebbe approdare in Aula mercoledì 6 agosto (e non il 5 perché deve trascorrere il tempo necessario all’opposizione per la relazione di minoranza).

Assestamento all’ordine del giorno anche del vertice di maggioranza che la presidente della Regione ha convocato per lunedì 4 alle 17.30 a Villa Devoto con tutti i capigruppo e i segretari delle forze politiche del Campo largo.

© Riproduzione riservata