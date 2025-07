Dopo la decisione di Emmanuel Macron, si moltiplicano gli appelli al governo italiano affinché riconosca lo Stato di Palestina.

Ma per Giorgia Meloni i tempi non sono ancora maturi.

«Io credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducente per l'obiettivo», dichiara la premier. «L'ho detto varie volte, anche in Parlamento. L'ho detto alla stessa autorità palestinese e l'ho detto anche a Macron. Se qualcosa che non esiste viene riconosciuto sulla carta, il problema rischia di sembrare risolto, quando non lo è». Ancora: «Essendo favorevolissima allo Stato della Palestina, non sono favorevole al suo riconoscimento a monte di un processo per la sua costituzione».

E mentre l’opposizione accusa il governo di non avere una posizione chiara e coraggiosa come quella assunta dalla Francia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani chiede che il riconoscimento avvenga anche dall’altra parte: «L'Italia è per la soluzione due popoli e due Stati - argomenta il vicepremier e leader di Forza Italia - ma il riconoscimento del nuovo stato palestinese deve avvenire in contemporanea con il riconoscimento da parte loro dello Stato di Israele».

