La deputata Laura Ravetto lascia la Lega e aderisce al partito di Roberto Vannacci, Futuro nazionale con Vannacci. A riferirlo è lo stesso ex generale: «Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale», dice il generale aggiungendo che la formalizzazione del passaggio avverranno giovedì sera a Salsomaggiore Terme, in occasione dell'evento “Guerra e Pace”.

«Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento - ricorda il leader di FnV - e ruoli di rilievo ricoperti nel corso della sua attività istituzionale, fra cui quello di sottosegretario ai rapporti con il Parlamento nel 2010 e responsabile del dipartimento immigrazione di Forza Italia nel 2019». E conclude: «Sono certo che potrà offrire un contributo importante alla crescita e all'evoluzione di Futuro Nazionale».

Storica esponente di Forza Italia, Ravetto è passata alla Lega nel 2020 e con il partito di Salvini è stata eletta in Parlamento. Lombarda di 55 anni, è stata deputata per cinque legislature e nel 2010 ha ricoperto il ruolo di sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento nel governo Berlusconi IV. Sei anni fa, il 19 novembre 2020, lo strappo e l'adesione alla Lega. Scelta condivisa, quello stesso giorno, con i deputati Federica Zanella e Maurizio Carrara anche loro ex forzisti. Ma proprio per essere stata una super berlusconiana, l'uscita di Ravetto provocò la sorpresa e la delusione del fondatore di FI che, all'epoca, aveva ricordato ai suoi interlocutori che «chi ha lasciato FI non ha mai avuto fortuna altrove».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata