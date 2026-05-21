Donne e uomini in campo, che hanno deciso di mettersi in gioco per la continuità amministrativa, ritenuta l’unica strada possibile per cambiare la prospettiva di sviluppo di una città. Ieri sera Alleanza Verdi Sinistra ha presentato a Porto Torres la propria lista in vista delle elezioni comunali del 7 e 8 giugno, confermando il sostegno alla ricandidatura del sindaco uscente Massimo Mulas. L’incontro si è svolto al Renar, in piazza Eroi dell’Onda, alla presenza del co-portavoce regionale di Europa Verde Sardegna Antonio Piu e assessore regionale ai lavori pubblici, del sindaco di Porto Torres Massimo Mulas e del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e di numerosi cittadini, amministratori e rappresentanti del territorio.

A presentare i candidati consiglieri è stato Tonino Tanda, coordinatore del gruppo, introducendo una squadra composta da donne e uomini che hanno scelto di mettere a disposizione della città competenze, esperienze e impegno civico. «Presentarsi dentro Alleanza Verdi Sinistra significa scegliere di far parte di una comunità politica che oggi è presente in tanti territori della Sardegna con sindaci, assessori e consiglieri – ha dichiarato Antonio Piu –. Costruire relazioni istituzionali solide è fondamentale per dare forza ai territori e creare opportunità concrete per le comunità locali». Nel corso dell’iniziativa si è parlato anche di politiche abitative, rigenerazione urbana e investimenti sul diritto alla casa. Proprio a Porto Torres sono partiti i primi cantieri del programma RinnovArea, con interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in via Piemonte e via Veneto, inseriti all’interno di un piano regionale straordinario da quasi mezzo miliardo di euro destinato alle abitazioni popolari.

«Parlare di casa significa parlare di dignità, sicurezza e qualità della vita – ha sottolineato Piu –. Rigenerare gli spazi pubblici e le abitazioni significa costruire comunità più forti e città più vivibili». Nel suo intervento Raimondo Cacciotto ha richiamato il valore della collaborazione tra territori e della costruzione di una visione condivisa per il nord ovest della Sardegna. «Il futuro di Alghero, Porto Torres e Sassari è strettamente collegato. Solo continuando a ragionare in un’ottica territoriale ampia possiamo costruire sviluppo e nuove opportunità».

A chiudere la serata è stato il sindaco Massimo Mulas, che ha ringraziato Alleanza Verdi Sinistra per il sostegno e per il contributo dato al progetto amministrativo della città. «Questa lista rappresenta un valore importante per Porto Torres – ha dichiarato Mulas – perché unisce competenze, sensibilità e una visione chiara del futuro della città. In questi anni abbiamo lavorato per costruire basi solide e oggi vogliamo continuare questo percorso con una squadra ampia e coesa». I candidati: Marcella Arru, Luciana Anna Bazzoni, Lucia Bianco, Francesco Calvia, Paolo Pietro Congiatu(noto Pierpaolo), Antonio Cossu, Michele Erre, Roberta Grieco, Giulia Anna Manca (nota Giulia), Gaetano Stefano Mura(noto Gaetano), Veronica Nania, Francesco Pintus, Antonella Barbara Piras (nota Barbara), Stefania Sanna, Carmela Sannino, Massimo Spadano, Anna Urru, Maria Zanda.

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