Grande partecipazione lunedì sera a Porto Torres per la presentazione ufficiale dei candidati della lista del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni amministrative. In una sala gremita, i pentastellati hanno lanciato il proprio impegno a sostegno della coalizione guidata dal sindaco Massimo Mulas.

All’iniziativa sono intervenuti il primo cittadino e l’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca, che hanno entrambi ribadito la centralità del progetto politico del Campo largo, sottolineando l’importanza di consolidare anche nei territori l’esperienza di governo che oggi guida la Regione Sardegna. «Il Movimento 5 Stelle è presente e farà pienamente la propria parte città». Questo è stato il messaggio condiviso nel corso della serata, con l’obiettivo di rafforzare una coalizione ampia e vicina ai bisogni della comunità turritana.

La lista del Movimento 5 Stelle per le amministrative di Porto Torres è composta da: Domenico Rizzo, Michela Arancino, Andrea Arru, Fiorella Cusseddu, Claudio Battilomo, Antonia Silvana Gioi, Cristian Cadoni, Costanza Piras, Angelo Caroli, Maria Teresa Scotto, Franco Casula, Francesca Sini, Andrea Pagni, Alessandro Pala e Antonello Soro.

© Riproduzione riservata