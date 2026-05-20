Come previsto, l’Aula ha appena bocciato la mozione di FdI sull’azzeramento della tassa aeroportuale. La maggioranza, tuttavia, ha depositato contestualmente una sua mozione in materia di incentivi per l’incremento del trasporto aereo nel periodo invernale.

Si tratta di un documento firmato da tutti i capigruppo del Campo largo che impegna gli assessori ai Trasporti e Turismo a rafforzare il percorso con i tour operator, le compagnie aeree, gli enti locali, finalizzato a individuare le strategie per l’incremento dei flussi turistici, a verificare quali incentivi i vettori ritengano necessari per incrementare l’offerta dei voli nella stagione winter, a stimare costi e benefici finanziari per l’Isola. La maggioranza, insomma, non esclude il ricorso al taglio della tassa aeroportuale. Allo stesso modo, secondo quanto trapela, non è escluso nemmeno che una parte delle risorse necessarie per l’azzeramento nei mesi invernali possa essere stanziata già nella variazione di bilancio.

L’Aula, intanto, ha approvato all’unanimità una mozione dei Riformatori sull’attuazione del principio di insularità per le merci e l’urgenza di misure strutturali di continuità territoriale per il trasporto delle merci da e per la Sardegna

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