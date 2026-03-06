Sarà l’ex sindaco Romeo Frediani a guidare il centrosinistra nelle elezioni comunali di Tempio. La lista del “campo progressista” è sostenuta da Sinistra Italiana, una parte del Pd, Sinistra Futura e Movimento 25 aprile. Frediani (sindaco di Tempio nel mandato 2010 2014) ha accettato la candidatura e chiede al Partito Democratico di ritrovare l’unità e sostenere la sua proposta. L’ex assessore comunale Angelo Cossu è uno dei protagonisti dell’iniziativa a sostegno di Frediani e dice: «Parteciperanno tutti gli esponenti dell’area progressista, senza esclusioni, anche coloro che avevano manifestato dubbi o valutato percorsi alternativi vedono nella candidatura di Frediani la sintesi più autorevole e rappresentativa».

La segretaria provinciale del Pd, Mariangela Marchio, intanto, è intervenuta sull’accordo tra il dirigente del Partito Democratico, Mario Addis, e l’ex assessore regionale, Andrea Biancareddu. Addis sarebbe già nella lista di Biancareddu. Marchio ha firmato una nota: «In merito alla notizia dell’ingresso di Mario Addis nella lista guidata da Andrea Biancareddu, il Partito Democratico provinciale e regionale precisa che si tratta di una scelta compiuta esclusivamente a titolo personale, che non rappresenta né interpreta in alcun modo la linea politica del PD. Il Partito Democratico ha ribadito più volte che i trascorsi politici di Andrea Biancareddu, candidato con la Lega di Salvini alle elezioni regionali, rendono incompatibile qualsiasi ipotesi di alleanza con lui. È pertanto evidente che l’eventuale presenza di candidati riconducibili al PD nella lista dell’ex assessore Biancareddu non potrà avvenire con il sostegno e in rappresentanza del partito. Eventuali spazi o candidature che Biancareddu dovesse riservare potranno riguardare esclusivamente persone che scelgano di collocarsi al di fuori della linea politica del Partito Democratico della Gallura».

