Il governo riferisce oggi sull’evoluzione della crisi in Iran e nel Golfo.

Alle 16 sono previste al Senato le comunicazioni dei ministri Antonio Tajani (Esteri) e Guido Crosetto (Difesa): in una nota di Palazzo Chigi si precisa che i due esponenti dell’esecutivo informeranno l'Aula di Palazzo Madama «in merito all'evoluzione del quadro internazionale».

Dopo le comunicazioni dei ministri ci sarà il dibattito, quindi le repliche e il voto di una risoluzione della maggioranza che prevede l’invio di aiuti ai Paesi del Golfo presi di mira dalla rappresaglia di Teheran.

