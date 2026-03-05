Crisi in Iran, alle 16 il dibattito al Senato: la diretta su Unione TvLe comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto a Palazzo Madama, poi il voto di una risoluzione della maggioranza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il governo riferisce oggi sull’evoluzione della crisi in Iran e nel Golfo.
Alle 16 sono previste al Senato le comunicazioni dei ministri Antonio Tajani (Esteri) e Guido Crosetto (Difesa): in una nota di Palazzo Chigi si precisa che i due esponenti dell’esecutivo informeranno l'Aula di Palazzo Madama «in merito all'evoluzione del quadro internazionale».
Dopo le comunicazioni dei ministri ci sarà il dibattito, quindi le repliche e il voto di una risoluzione della maggioranza che prevede l’invio di aiuti ai Paesi del Golfo presi di mira dalla rappresaglia di Teheran.
A partire dalle 16 la seduta sarà trasmessa in diretta su Unione Tv, al canale 12 del digitale terrestre e in streaming a questo link.
(Unioneonline)