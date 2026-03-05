Primo incontro operativo questa mattina a Palazzo Campus Colonna tra il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna e la nuova assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia. Il faccia a faccia, al quale hanno preso parte anche i dirigenti comunali del settore, è servito per fare il punto sulle priorità amministrative e fissare gli obiettivi e le principali scadenze che accompagneranno il lavoro dell’assessorato nei prossimi mesi.

Per Murgia si tratta del primo passaggio ufficiale dopo l’ingresso nella Giunta comunale al posto di Carmen Murru. Durante la riunione sono stati affrontati i temi più urgenti legati ai servizi alla persona, con l’obiettivo di garantire continuità alle attività già avviate e programmare le prossime azioni dell’amministrazione.

Giulia Murgia, nata a Mantova nel 1988, ha conseguito la laurea in Infermieristica all’Università di Cagliari. Attualmente lavora come infermiera al Policlinico universitario di Monserrato dell’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari.

Il sindaco Massimiliano Sanna ha inoltre rivolto un ringraziamento alla precedente assessora Carmen Murru «per il proficuo lavoro svolto in questi anni», formulando allo stesso tempo gli auguri di buon lavoro alla nuova componente della giunta.

