Si terranno domenica 1 marzo le primarie del Partito Democratico, nel comune di Ittiri, per la selezione del candidato sindaco del centro sinistra, alle elezioni amministrative previste per la prossima primavera.

La consultazione primaria degli elettori è prevista dallo statuto del Pd, afferma il segretario provinciale dei dem Massimo Pintus, viene utilizzata per l’elezione degli organismi dirigenti sia nazionali che regionali e in molte occasioni anche per l’individuazione dei candidati alla carica di sindaco in vista delle elezioni comunali.

Alle primarie di domenica si confronteranno 2 esponenti storici dei Democratici di Ittiri: Baingio Cuccu, classe 1977, membro della segreteria locale del Pd e attuale assessore comunale con le deleghe a Cultura, Sport, Turismo e Ambiente, è impegnato nell’amministrazione ittirese dal 2015, laureato in Lettere, svolge la professione di professore e direttore museale; Giovanna Scanu classe 1976 anche lei con una decennale esperienza amministrativa nel comune di Ittiri, presidente dell’assemblea regionale del Partito Democratico, è laureata in Beni Storico - artistici e archeologici e svolge la professione di funzionario presso l’Asl di Sassari.

Durante la campagna elettorale per le primarie i due candidati si sono confrontati con gli elettori in decine di appuntamenti dove si è parlato dello sviluppo del territorio, dei progetti per il futuro di Ittiri e del buon lavoro svolto dalle amministrazioni comunali negli ultimi vent’anni, durante i quali si sono alternati alla carica di sindaco esponenti di primo piano del Partito Democratico. Le urne saranno aperte dalle 8.30 di domenica primo marzo al teatro/centro per le arti in via XXV luglio.

Si potrà votare fino alle 20.30 dello stesso giorno e gli elettori dovranno recarsi al seggio muniti di un valido documento di riconoscimento. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura del voto.

