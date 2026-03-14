Fumata grigia dal vertice del centrodestra. Il tavolo politico convocato per ieri, che avrebbe dovuto segnare la ripartenza della coalizione dopo la crisi culminata con l’azzeramento e la successiva ricomposizione della Giunta, è saltato all’ultimo momento.

Ufficialmente nessuna spiegazione. Le bocche restano cucite tra i protagonisti della maggioranza, ma secondo indiscrezioni a far saltare l’incontro sarebbe stato il forfait, arrivato a ridosso dell’appuntamento, da parte di Forza Italia. Le motivazioni non sono state rese note, ma il passo indietro alimenta il sospetto che i malumori emersi durante la crisi non siano del tutto rientrati.

Il vertice, aggiornato a lunedì, avrebbe dovuto rappresentare il primo momento di confronto dopo lo strappo che ha portato alla fuoriuscita di Oristano al Centro, il gruppo che ha lasciato la coalizione dopo il siluramento dell’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu. Al tavolo avrebbe dovuto sedere anche Giancarlo Mameli, segretario provinciale di Sardegna al Centro 20Venti, formazione coinvolta dal sindaco nelle settimane più delicate per ricostruire una maggioranza numerica in Consiglio comunale.

Il segnale che arriva dalla maggioranza non è dei più rassicuranti alla vigilia del passaggio più delicato delle prossime settimane: l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, già ritirato una volta dalla Giunta e reinserito all’ordine del giorno della seduta di giovedì prossimo.

© Riproduzione riservata