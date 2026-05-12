La politica scende in piazza tra la gente per un incontro-dibattito dal titolo “Porto Torres, verso un nuovo modello di sviluppo”, in programma sabato 16 maggio, alle ore 20 in piazza Umberto I.

L’iniziativa vedrà la presenza dei candidati alla carica di sindaco, Massimo Mulas per il centrosinistra e Ivan Cermelli per il centrodestra, dell’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani, della presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari, Simona Fois e del coordinatore di Porto Torres Avanti, Bastianino Spanu.

All’incontro-dibattito erano stati invitati anche i candidati alla carica di sindaco Loredana De Marco e Sara Dettori, che hanno successivamente comunicato la loro indisponibilità a partecipare, spiegando di preferire in questa fase incontrare direttamente i cittadini attraverso altre iniziative sul territorio.

Nel corso della serata saranno affrontati i temi legati allo sviluppo della città, al lavoro, all’industria, al turismo, all’energia, ai giovani e alle nuove prospettive economiche per Porto Torres. A seguire, alle ore 21.30, si terrà il concerto in acustico dei Tazenda con lo spettacolo “S’Istoria Infinida”, un momento musicale dedicato alla cultura e all’identità della Sardegna.

Per tutta la durata dell’evento, lungo il corso Vittorio Emanuele, saranno inoltre presenti giostre e gonfiabili dedicati ai bambini e alle famiglie, con l’obiettivo di creare una serata di partecipazione, socialità e condivisione per tutta la comunità.

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