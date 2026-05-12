Dal vertice di Villa Devoto alle assenze in Consiglio regionale, in poche ore: la seduta è saltata la seduta odierna per mancanza del numero legale e l'opposizione ha lanciato pesanti attacchi.

«Vergognoso quanto successo, non esiste più una maggioranza», hanno detto gli esponenti di centrodestra in un'improvvisata conferenza stampa subito dopo la convocazione a domicilio dell'aula.

Critiche, peraltro, che erano arrivate anche prima del tentativo di avviare la seduta. E ancora sulla scia del tavolo di Villa Devoto dove è arrivata la conferma che l'attesa variazione di Bilancio da 750 milioni, verrà approvata non prima di metà giugno. Ossia dopo le elezioni comunali.

«La mancanza del numero legale denota l’incapacità politica del centro sinistra di affrontare i gravi problemi che attanagliano la Sardegna», dichiara il capogruppo di FdI, Paolo Truzzu. «Questa è la legislatura

meno produttiva della storia, fino ad ora non è stata prodotta nessuna legge seria e di riforma del sistema, le uniche tre leggi su cui ha puntato la maggioranza sono tutte state cassate e si continua a respirare un’aria litigiosa e di conflitto interno tra i maggiori partiti della maggioranza che bloccano i lavori del consiglio», continua Truzzu, che parla anche di «incapacità totale».

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