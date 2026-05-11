Slitta ancora la “manovrina”: gli alleati di Pd e MS5 chiedono più attenzioneDa spendere 750 milioni. La scadenza elettorale per le comunali condiziona il dibattito
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Slitta ancora la manovra da 750 milioni di euro che non diventerà legge prima di metà giugno. La presidente della Regione ha riunito oggi la maggioranza proprio per provare a fare sintesi sui contenuti della variazione di bilancio, in particolare per quanto riguarda i 300 milioni ancora da programmare.
Vertice lunghissimo e affollato (40 i partecipanti tra assessori, segretari dei partiti e capigruppo) voluto dalle forze politiche sinora escluse dal confronto, che hanno chiesto la massima collegialità nelle decisioni al di là dei “bilaterali” tra Pd e M5S. Allo studio interventi per il caro carburante.