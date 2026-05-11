La lista civica Valledoria per tutti ha presentato ufficialmente la lista per partecipare alle prossime elezioni comunali del centro dell’Anglona. Il gruppo che sostiene la candidata sindaca è giovane, rinnovato e determinato, e al proprio interno può contare su alte professionalità in ambito amministrativo, imprenditoriale e sociale, motivato a dare una nuova prospettiva di sviluppo e crescita per il paese dell’Anglona.

Al centro dell’agenda politica ci sono il potenziamento dei servizi, a cominciare dall’offerta scolastica, culturale e sociale, fino alla creazione di nuove opportunità di sviluppo per il tessuto economico, con un occhio di riguardo per il settore turistico. Il punto cardine della mission politica riguarda l’implementazione di un nuovo rapporto con la popolazione, e quindi un taglio netto con il recente passato, che in sostanza si traduce nel riportare gli amministratori tra la gente.

«Valledoria – spiega Beatrice Serra – ha la necessità di ricostruire un legame con i cittadini attraverso un’amministrazione capace di ascoltare e rispondere concretamente ai bisogni reali della comunità. Da mamma, da nonna, da commerciante, ma soprattutto da valledoriana, ho sentito la necessità di tornare in campo per dare il mio contributo a migliorare e il nostro paese, mettendo a disposizione la mia esperienza maturata in municipio».

Il gruppo di consiglieri comunali è composto Nicola Maurizio Arca, Maurizio Baduena, Giovanna Emanuela Deliperi, Quirino Fresi noto Rino, Andrea Licheri, Leandro Nurra, Gian Pietro Oggiano, Giovanni Maria Luigi Pala noto Gian Mario, Ettore Puttolu, Flavio Soggia, Francesco Taras, Sara Zallu.

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