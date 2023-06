Due spine nel fianco per la giunta Solinas e la maggioranza di centrodestra: il piano per la realizzazione dei nuovi ospedali a Cagliari, Alghero, Sassari e nel Sulcis e il progetto per il nuovo stadio nel capoluogo.

Il faccia a faccia per fare il punto tra il governatore e i consiglieri regionali è nuovamente slittato, con il coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci che conferma i malumori, ammette che «troppe riforme sono incompiute» e avverte: «Il Brotzu non si tocca».

Dal canto proprio, la minoranza tuona: «La legislatura ormai è finita e la maggioranza è al capolinea».

Fissato per venerdì mattina, a Villa Devoto, un nuovo tentativo di confronto tra Solinas e i segretari e capigruppo delle forze di centrodestra. Obiettivo: ritrovare unità.

