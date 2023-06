Saltato il vertice di maggioranza di ieri mattina, slittata a data da destinarsi la riunione del Consiglio regionale con all’ordine del giorno due mozioni sui nuovi ospedali, non si terrà nemmeno l’incontro organizzato per questa sera tra il presidente della Regione, Christian Solinas, e i consiglieri della sua maggioranza.

Nell’ultimo caso, però, la ragione del rinvio non è politica: uno dei convocati, Emanuele Cera (Forza Italia) è stato colpito da un lutto e i rappresentanti della coalizione hanno deciso di non tenere l’incontro per mostrare vicinanza al collega.

Il summit del centrodestra si sarebbe dovuto tenere nella sala Giunta del palazzo di via Roma: il governatore avrebbe difeso la sua posizione sulla realizzazione dei quattro nuovi presidi sanitari (a Cagliari quello che fa più discutere), che trova le resistenze degli alleati di Fratelli d’Italia, Riformatori e Forza Italia.

Una situazione di stallo, quella che si è creata, che ha portato l’opposizione a dichiarare: «Questa legislatura è finita».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata